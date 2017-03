La gauche en partie rassemblée pour les obsèques d'Henri Emmanuelli à Mont-de-Marsan

Une grande partie du PS sera présente ce samedi 25 mars à Mont-de-Marsan (Landes) pour les obsèques d'Henri Emmanuelli décédé mardi dernier. François Hollande prendra la parole en dernier, après Xavier Fortinon et la présidente des jeunes socialistes des Landes Marie Lafitte.

Henri Emmanuelli aura réussi à rassembler une grande partie de la gauche.

Le premier ministre Bernard Cazeneuve et beaucoup de députés socialistes seront là

Pour ses obsèques ce samedi 25 mars 2017 à Mont-de-Marsan, la plupart des personnalités de gauche et surtout du PS feront le déplacement : François Hollande était déjà annoncé, mais il y a aura aussi Le premier ministre Bernard Cazeneuve, plusieurs membres du gouvernement, le candidat à la présidentielle Benoît Hamon et beaucoup de députés socialistes. Les députés PS ont par ailleurs décidé de faire livrer 287 roses rouges à l'espace François Mitterrand (le même nombre que celui des députés socialistes à l'Assemblée). Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS est également annoncé.

Le cercueil d'Henri Emmanuelli sera porté jusqu'à la salle François Mitterrand par des proches de la famille. Sur scène les couleurs européennes côtoieront le drapeau français.

Des musiques landaises pour accompagner la cérémonie

Les musiques choisies par la famille d'Henri Emmanuelli parleront aux Landais : l'Encantada, le Vino Griego, et l'Agur Jaunak qui seront joués par une centaine de musiciens landais.

S'ils le souhaitent, les landais pourront déposer des fleurs devant l'espace François Mitterrand.

Une jeune femme socialiste pour ouvrir la cérémonie

C'est Marie Lafitte, la présidente des Jeunes Socialistes landais qui devrait prendre la parole en premier. Marie Lafitte a 28 ans, elle parle d'Henri Emmanuelli comme d'un "papi qui suivait toujours de loin mon parcours". La jeune femme insistera sur l'importance pour l'ancien homme de gauche de transmettre ses valeurs à la jeunesse.

Marie Lafitte (en gilet gris), présidente des Jeunes Socialistes landais sera la première à prendre la parole © Radio France - Clément Guerre

Xavier Fortinon, le vice-président du Conseil départemental des Landes prendra la parole en second.

François Hollande sera le troisième et dernier à parler à la tribune. Il rendra hommage à l'ancien Président du département des Landes, comme il 'a déjà fait mardi en estimant que "la France perd un grand républicain, la gauche une belle figure morale, et les Landes un élu haut en couleurs, profondément dévoué à cette terre et à ses habitants".

Les discours seront courts, la cérémonie devant durer 45 min environ et s'achever vers 17h15.

Une inhumation dans l'intimité à Laurède

A l'issue de cet hommage républicain, le corps d'Henri Emmanuelli sera accompagné par sa famille et des amis proches jusqu'au cimetière de son petit village de Laurède en Chalosse, où il habitait depuis 39 ans, et où il sera inhumé.

