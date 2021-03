La gauche se rassemble pour les Régionales dans les Hauts-de-France

Le secrétaire national du Parti Communiste Fabien Roussel, le patron des sénateurs du Parti Socialiste Patrick Kanner, le député Insoumis Ugo Bernalicis et la députée Européenne EELV Karima Delli ont réussi à s'entendre. Malgré des tractations compliquées et même une rupture la semaine dernière suite à l'annonce d'un accord entre les Ecologistes et les Insoumis, la gauche sera bien unie les 13 et 20 juin prochain pour les élections régionales. Et c'est une femme, écologiste qui mènera la liste : Karima Delli, la Roubaisienne députée Européenne depuis 2009. C'est elle qui l'annonce ce jeudi dans un communiqué de presse.

"C'est fait" dit Karima Delli dans le communiqué co-signé par les 4 leaders politiques. Une union qui reprend les thèmes de campagne des 4 formations : "pour la justice sociale et climatique, la défense du service public et de l'emploi, pour la transition écologique et la réinvention du modèle industriel, pour la refondation du modèle démocratique".

Un tacle pour Xavier Bertrand et le RN

Dans le communiqué d'EELV, du PC, PS et LFI, Karima Delli n'oublie pas de tacler le président-candidat de la Région Xavier Bertrand responsable selon elle de "casse sociale, de recul industriel et de retard coupable dans la transition énergétique". Le RN en prend aussi pour son grade, le parti de Marine le Pen a une "emprise suffocante" sur les Hauts-de-France et tente de "l'étendre à l'ensemble du territoire national".