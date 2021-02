"La gauche unie gagne" : Marie-Claude Varaillas souhaite une alliance PS PC aux prochaines élections

Vers une union de la gauche aux élections départementales et régionales de juin prochaine ? C'est en tout cas le souhait de Marie-Claude Varaillas, invitée de France Bleu Périgord ce lundi matin. Pour la sénatrice communiste de Dordogne, c'est la meilleure garantie de victoire.

"Pour les régionales, il semble que les choses évoluent favorablement avec Alain Rousset [le président sortant du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, ndlr], et je m'en satisfais pleinement", assure-t-elle. "Quant aux départementales, les dispositions sont en cours. Je ne souhaite qu'une chose : que comme pour les sénatoriales, on trouve le chemin de l'union. Nous savons très bien que lorsque la gauche est unie, elle gagne. Et je souhaite que ce chemin, nous puissions le trouver dans les jours qui viennent." Elle met en avant son propre exemple : elle a été élue en septembre dernier avec Serge Mérillou (PS) grâce à une alliance entre les communistes et les socialistes.

Sur notre antenne, elle est également revenue sur son opposition au projet Hercule de réforme d'EDF, et a critiqué le projet de loi climat du gouvernement, qui doit arriver fin mars ou début avril au Parlement. Elle sera la représentante des communistes au Sénat dans les débats.