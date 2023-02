La gendarmerie vieillissante de Châtillon-sur-Indre va être reconstruite

C'est un vaste chantier qui s'engage à Châtillon-sur-Indre : une nouvelle gendarmerie va être construite sur le bord de la départementale 943 en direction de Tours. Elle doit remplacer les locaux administratifs et la caserne actuels, des bâtiments vieillissants situés dans le bourg, à proximité d'un rond-point passant. Un appel d'offres vient d'être lancé; les entreprises ont jusqu'au 13 mars pour déposer leur offre. Le chantier pourrait démarrer au plus tôt en septembre, pour une livraison du bâtiment au plus tôt début 2025 si les délais sont tenus.

ⓘ Publicité

Les bâtiments actuels sont vieillissants et mal isolés

Si ce chantier est engagé, c'est que les bâtiments actuels n'apportent plus satisfaction explique le maire de Châtillon-sur-Indre, et président de la communauté de communes du Châtillonais-en-Berry, Gérard Nicaud : les bâtiments ont été construits dans les années 1970-1980, et sont très mal isolés. Ce qui évidement n'offre pas des conditions de travail et de vie optimales pour les sept gendarmes qui y sont affectés : "La Gendarmerie nationale peinait énormément à trouver des effectifs pour combler ceux de Châtillon quand il y avait un départ parce que les jeunes gendarmes ne veulent plus habiter en caserne (...) Là le bâtiment où ils sont c'est un bâtiment collectif (...) avec des normes de construction des années 70-80. Il est situé au rond-point sur la départementale 943 avec le passage des véhicules; pour mémoire, on a 6.000 véhicules par jour et dans chaque sens, dont 20% de poids-lourds (...) Il paraît que quand on est à l'intérieur et que les camions passent ça fait vibrer le sol. Pareil, les locaux de service sont très vétustes. Donc il y avait un intérêt à reconstruire une gendarmerie" détaille l'élu.

Les bâtiments actuels sont vieillissants © Radio France - Manon Klein

Actuellement les gendarmes travaillent toujours dans ces locaux, mais ils n'habitent plus dans la caserne. Pour leur offrir des meilleures conditions de vie, six pavillons vont être construits ailleurs en plus de nouveaux locaux de travail; "le lotissement d'habitation lui se trouve complètement en retrait de la route, donc dans une zone beaucoup plus calme" explique, plan à la main, Pierre Berthoumieux, conseiller municipal, et vice-président en charge des travaux à la communauté de communes.

La communauté de communes propriétaire du terrain

La Communauté de communes du Châtillonais-en-Berry a déjà acheté le terrain où seront installés les nouveaux bâtiments il y a plusieurs années, en 2018. Elle en restera propriétaire et les louera à la gendarmerie, comme cela se fait habituellement. Le coût du chantier n'est pas encore connu, puisque l'appel d'offres est toujours en cours et qu'il peut encore évoluer, mais d'après les estimations des élus cela pourrait tourner autour de deux millions d'euros hors taxes. L'amortissement se fera sur 20 ans, toujours d'après les calculs des élus.