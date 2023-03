La gestion de la plus grosse crèche de Perpignan va être confiée à un prestataire privé

La crèche du Moulin à Vent à Perpignan, qui accueille environ 90 enfants, va probablement être gérée par un prestataire privé à la rentrée 2023. Un projet de délégation de service public est en cours, confirme la mairie à France Bleu Roussillon. Une opération justifiée par la municipalité, qui souhaite réaliser des économies, mais qui inquiète les syndicats.

200.000 euros d'économies

À Perpignan, la moitié des crèches, soit quatre, sont déjà gérées en DSP, les autres en régie municipale. La crèche du Moulin à Vent, la plus grosse de la ville, serait donc la cinquième à être gérée par un prestataire. "Il y a un projet d'externalisation, le marché n'est pas encore lancé, on travaille sur le cahier des charges, mais il faudra voir si économiquement l'opération à terme est viable, argumente François Dussaubat, adjoint en charge des ressources humaines à la mairie de Perpignan.

Mais les raisons de cette délégation de service public sont claires : faire des économies. "On a 2,7 millions d'euros d'investissement de la mairie sur la petite enfance. Pour arriver à le financer, il faut faire des économies de fonctionnement. On estime qu'on devrait économiser sur l'opération 200.000 euros en fonctionnement annuel, justifie François Dussaubat. C'est pas la solution miracle à tous les problèmes, mais dans ce cas-là je pense que c'était le meilleur moyen".

Des économies de fonctionnement dans une crèche où l'absentéisme est le plus élevé de Perpignan, selon la mairie, autour des 16%. Le prestataire privé pourra par exemple faire appel à de l'intérim en cas d'absence ou arrêt maladie.

37 agents concernés

Comme le prévoit la loi, le personnel fonctionnaire sera détaché d'office, géré en double carrière, sans baisse de rémunération. Sur les 37 agents, la plupart fonctionnaires, deux ne seraient pas repris pour des raisons personnelles. Une opération qui ne passe pas pour la CGT et Sud.

"Les fonctionnaires seront détachés d'office, sans avoir à donner leur accord, et verront ainsi leur travail remis dans les mains du privé, sans autre espace de concertation. Les fonctionnaires sont piégés dans une situation non choisie, et n’ont pas leur mot à dire," dénonce le syndicat Sud CT 66 dans un communiqué.

Pour la CGT, la qualité de l'accueil des enfants pourrait aussi être dégradée, même si l'appel d'offre sera réservé à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. "On sait très bien que les moyens de contrôle des prestations échappent souvent à la Ville, explique Guillem Vaulato, secrétaire général de la CGT Territoriaux à Perpignan. On a déjà bien vu que dans les autres DSP, les moyens de contrôle ne sont pas énormes. Il y a de fortes chances qu'il y ait une liberté de gestion qui permettra de faire des économies à l'association ou l'entreprise privée qui remportera le marché."

Les syndicats ont pu assister lundi soir à une réunion de service en présence des agents de la crèche et des responsables de la mairie. Des agents "très inquiets", rapporte Guillem Vaulato. "Ils se posent plein de questions sur les futures conditions de travail, sur le remplacement du personnel, sur la gestion de carrière. Ils ne comprennent pas pourquoi on veut les sacrifier sur l'autel de la rationalisation, de l'optimisation, et nous non plus. On considère que c'est une privatisation de fait."

Le syndicat majoritaire ne brandit pas les drapeaux

Chez Force Ouvrière, syndicat majoritaire à la Ville, c'est un autre son de cloche. "Brandir les drapeaux et faire un bras de fer" était inutile, puisque "la DSP garantit le maintien des acquis professionnels des agents", résume Stéphane Maroselli, secrétaire général Force ouvrière des agents territoriaux de Perpignan. Le syndicat se dit "vigilant" et a cependant demandé à être intégré dans le processus pour éviter toute "casse sociale", et participe à la commission d'appel d'offre "pour s'assurer d'une garantie de continuité de service public". Le cahier des charges prévoirait notamment de reprendre les agents contractuels en CDI.