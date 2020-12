L'ex Gilet Jaune Jacline Mouraud annonce sa candidature à la présidentielle 2022

Ce lundi 7 décembre, Jacline Mouraud a décidé de présenter sa candidature à la présidentielle de 2022. La Morbihannaise qui avait été l'une des figures emblématiques du mouvement des Gilets Jaunes explique ses raisons dans une vidéo de près de trois minutes publiée sur sa page Facebook, rebaptisée "Porte-voix De La France Qui Souffre".

Jacline Mouraud veut "représenter le peuple des gens ordinaires". La Bretonne explique aussi qu'elle souhaite une fois élue "recourir plus fréquemment à l’usage du référendum, dès le début de mandat, pour consulter et associer les citoyens à la décision politique. Le premier de ces référendums portera sur les questions de sécurité et d’immigration".

Ce n'est pas la première fois que Jacline Mouraud annonce se lancer en politique. En janvier 2019 déjà elle avait lancé le parti des Émergents à Orléans.