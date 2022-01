La girondine Hélène Thouy candidate à la présidentielle : "Les élevages intensifs sont des foyers de pandémie"

Après les sénatoriales, les législatives et les européennes, Hélène Thouy, cofondatrice du Parti animaliste, s'est lancée dans la course à l'élection présidentielle. "Il nous manque un peu plus de 200 parrainages", indique l'avocate langonnaise, invitée de la matinale de France Bleu Gironde et France 3 Nouvelle-Aquitaine ce lundi 24 janvier. Créditée de "deux fois plus de voix qu'Arnaud Montebourg", la présidente du Parti animaliste revient sur l'histoire du marcassin Woody ou encore la grippe aviaire dans le Sud-Ouest, une conséquence selon elle des élevages intensifs et industriels.

"95% des cochons en France sont élevés dans des bâtiments sans jamais voir l'extérieur, ce qui favorise le passage d'un virus des animaux à l'être humain" - Hélène Thouy, avocate girondine et candidate à la présidentielle (Parti animaliste)