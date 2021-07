La Grande-Motte inaugure la promenade Jacques Chirac sur le Front de mer

La Grande-Motte a inauguré ce samedi son nouveau Front de mer. Trois ans de travaux et 10 millions d'euros investis. Ce Front de mer est baptisé "Promenade Jacques Chirac". Pour l'occasion sa fille Claude était présente.

La Grande-Motte a inauguré ce samedi 10 juillet son Front de mer entièrement restauré sur une longueur de 500 mètres entre le port et le Point Zéro. Il est baptisé " Promenade Jacques Chirac". Pour l'occasion Claude, la fille de l'ancien Président de la République, a fait le déplacement.

C'est une région que mon père affectionnait, une ville unique et cette promenade face à la Méditerranée ca fait vraiment sens pour lui (Claude Chirac)

Des centaines d'habitants et de touristes ont assisté à cette inauguration. Parmi eux de très nombreux admirateurs de l'ancien chef de l'Etat qui ont pu échanger quelques mots avec sa fille et ou prendre une photo.

10 millions d'euros de travaux

Le Front de mer était dans son jus depuis la création de la station balnéaire à la fin des années 60 : "le sol était déformé , les terrasses des restaurants s'étaient allongées, il était nécessaire de rénover cette vitrine" explique Stephan Rossignol le maire de la Grande-Motte . Le sol a été refait aux couleurs d'origines "béton et bleu" imaginées par l'architecte Jean Balladur, le mur protège sable, du mobilier urbain gris installé ainsi que des vestiaires de plages et des douches en bois et des pergolas bio climatiques blanches devant les commerces.

Stephan Rossignol maire LR de La Grande-Motte Copier

C'est joli en harmonie avec la mer, propre et ça met en valeur le Front de mer ( une habitante de la station balnéaire)

Les travaux ont duré trois ans et coûté 10 millions d'euros financés par la commune, l'agglomération du Pays de l'Or, le département de l'Hérault, la Région Occitanie et l'Etat. La prochaine étape sera la rénovation du quai Georges Pompidou sur le port.

Reportage avec Claude Chirac au milieu de centaines d'admirateurs de l'ancien président de la République Copier

Claude Chirac prononce un petit discours avant de dévoiler la plaque J.Chirac © Radio France - Sébastien Garnier