"La grève, ce n'est facile pour personne, ni pour ceux qui la font, ni pour ceux qui la subissent"

Lille, France

Pour le député de la France Insoumise, "non-grévistes et grévistes ont un intérêt commun aujourd'hui, c'est que le gouvernement retire cette réforme". Adrien Quatennens précise qu'il ne défend pas le statu quo et qu'il souhaite une autre réforme des retraites. Pour lui, " cette réforme va amener plus de difficultés pour la grande masse des Français."

Adrien Quatennens estime que, "pour atteindre le même niveau de pension qu'aujourd'hui, il faudra travailler beaucoup plus longtemps ou admettre que les pensions vont diminuer. Ca ne peut réjouir personne, sinon les banques et les assurances."

"Tout cela est absolument finançable'"

Selon le député nordiste, "on peut, par la meilleure répartition des richesses, par la cotisation et l'augmentation des salaires, financer un autre système de retraite."

L'objectif, pour Adrien Quatennens, "c'est de soulager la vie des gens et pas de la rendre plus difficile".