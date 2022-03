Dans la Manche, les soutiens du candidat Fabien Roussel mettent l'accent sur les problèmes de santé

Réunis autour d'un barbecue, les soutiens manchois de Fabien Roussel étaient réunis en petit comité, mardi 15 mars 2022, pour protester contre les déserts médicaux et le manque de service de proximité, dans le département de la Manche.

"Ici, au niveau local, nous voulons une campagne très concrète. Nous avons déjà parlé du coût de l'énergie, et aujourd'hui nous sommes ici pour défendre un deuxième aspect concret de la vie des gens : la santé," annonce Bertrand Hulin, porte parole locale du comité de soutien à Fabien Roussel, "Les jours heureux".

Renforcer l'hôpital de Valognes et rouvrir la maternité

Le département présente plusieurs problèmes face à la santé. Environ 40.000 Manchois n'ont pas de médecins traitants et depuis quelques mois, certains hôpitaux ne peuvent plus accueillir tous les patients à partir de 20 h, par manque de personnel. Des cas qui indignent les militants.

"Fabien Roussel, met la santé au cœur de son programme. Il ne veut pas que le service public soit "rentable" et souhaite que chaque habitant se trouve à moins de 30 km d'un centre de soin. Avec lui, il y aurait la possibilité d'augmenter les capacités de l'hôpital de Valognes et de rouvrir la maternité, fermée en 2000", précise Bertrand Hulin.

"Les urgences de l'hôpital Pasteur à Cherbourg n'ont pas assez de personnel. On arrive à une situation dramatique, et je pense que Fabien Roussel est le seul à pouvoir y répondre. Il souhaite créer 100.000 emplois dès 2022 dans les métiers d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires de vie et d'aides à domicile," ajoute Marie-Claude, 69 ans et membre du Parti communiste de Cherbourg.

"La guerre en Ukraine ne doit pas effacer les thèmes de la campagne présidentielle."

Pour les militants, la guerre en Ukraine permet de mettre en lumière les enjeux de la campagne présidentielle.

"Les candidats ne parlent pas assez de la santé. C'est effacé par la guerre en Ukraine, alors que nous devons vraiment penser le système de santé, dans les 15 prochaines années à venir", explique Marin Léger, 25 ans, membre du Parti communiste.

"Il ne faut pas oublier que le système de sécurité sociale a été fondé en octobre 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. La guerre ne doit pas effacer des enjeux comme la santé, elle doit être un moyen de consolider notre système surtout si nous accueillons des réfugiés qui nécessitent des soins", ajoute Bertrand Hulin.