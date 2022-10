La guerre politique entre Éric Ciotti et Renaud Muselier n'a jamais été aussi violente

Alors que depuis quelques jours le Département des Alpes-Maritimes et la Région PACA s'accusent mutuellement de ne pas utiliser correctement l'argent public et de faire du clientélisme en fonction d'affinités politiques et personnelles, le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti et le président de la région PACA Renaud Muselier sont de plus en plus virulents l'un envers l'autre.

Un système politique de pressions et de menaces directement piloté par Eric Ciotti" Renaud Muselier

Il y a a quelques jours, David Lisnard le maire de Cannes, Sebastien Leroy le maire de Mandelieu, soutenu par Charles-Ange Ginesy le président du département et Éric Ciotti ont organisé une conférence de presse pour dénoncer des iniquités dans le versement des subventions de la Région. Selon eux, Renaud Muselier leur fait payer le fait de ne pas l'avoir soutenu au premier tour des élections régionales. Éric Ciotti parle même de "région bananière". Forcément, Renaud Muselier n'a pas bien pris ces accusations, selon lui ce sont des mensonges et dans une communiqué il ne mâche pas ses mots :" Il y a dans les Alpes-Maritimes un système de pressions, de manipulations et d’interdictions contre les Maires : soit on est avec eux, soit on est contre eux. Je constate que ce système politique de pressions et de menaces est directement piloté par M. Eric CIOTTI. Il tient les finances du Département, martyrise, injurie, menace, et s’associe à une poignée d’élus qui sont ses alliés politiques pour faire régner la terreur." Le président va encore plus loin et lance même un numéro vert "SOS CLIENTELISME", piloté par son cabinet à disposition 7 jours sur 7 pour les Maires qui veulent se signaler.

Éric Ciotti affirme qu'il y aura des poursuites judicaires

La réponse d'Eric Ciotti n'a pas tardé, le député des Alpes-Maritimes parle de suites judiciaires pour ces "propos vulgaires et grossiers avant d'ajouter : "Il serait d’ailleurs intéressant que Muselier explique aux citoyens de la région Provence Alpes Côte d’Azur, pourquoi il a sollicité et obtenu la nationalité mauricienne il y a quelques années."