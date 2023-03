La Haute-Garonne soutient la Russe Daria Serenko, féministe et opposante à Poutine

C’est l’une des figures majeures de la résistance féminine et féministe à la guerre et à la dictature de Poutine. Daria Serenko, artiste et militante russe, aujourd’hui exilée à Tbilissi en Géorgie, est l’une des co-fondatrices du mouvement "Résistance féministe antiguerre" (FAS).

ⓘ Publicité

Les femmes contre Poutine

Elle a été invitée par l’université Jean Jaurès et par le musée départemental de la résistance et de la déportation. À l’heure où la résistance au pouvoir russe est très discrète, cette jeune femme explique que les femmes occupent une place centrale dans la résistance à la guerre et à la dictature.

Poétesse, enseignante en littérature, militante LGBTQI+, Daria Serenko est née en Russie en 1993 et milite depuis 10 ans dans les mouvements pour les droits des femmes en Russie. Le 25 février 2022, au lendemain de l’invasion des troupes russes en Ukraine, elle cofonde dans la clandestinité la FAS, qui réunit 45 associations réparties dans toute la Fédération de Russie. Deux semaines après la création de la FAS et après un dernier séjour en prison en février 2022, elle est contrainte de s’exiler pour préserver sa sécurité et continuer son combat. Aujourd’hui, plus de 200 militantes font toujours l’objet de poursuites en Russie. Elle estime que la résistance à Poutine passe principalement par les femmes. Parce que les hommes sont envoyés sur le front s’ils résistent. Et la politique nataliste de la Russie est construite pour faire la guerre et contre les femmes.

Coiffes traditionnelles

Daria Serenko a offert une coiffe traditionnelle russe au Musée départemental de la résistance et de la déportation de Toulouse. Un objet de résistance. Une coiffe sur laquelle est brodée les mots « agent de l’étranger» en russe. C'est comme cela qu’elle est désignée aujourd’hui en Russie.

loading

Ces coiffes sont aussi en vente et permettent de financer des collectifs qui aident notamment les Ukrainiens dans la guerre.

Daria Serenko a animé trois rencontres publiques lors de ce déplacement à Toulouse

une table-ronde "Créer pour la liberté : le combat de Daria Serenko" , organisée au Pavillon République à l'Hôtel du Département

à l’université Jean Jaurès, amphi ODG 3 à 13h45 (dans le cadre de la Fête de l’histoire)

au Musée départemental de la résistance et de la déportation à 18h.