La Haute-Loire a un nouveau préfet, Yvan Cordier

Il ne connaissait ni la ville du Puy-en-Velay, ni le département de Haute-Loire, Yvan Cordier est désormais le nouveau préfet de ce département. Il a pris ses fonctions ce lundi 21 août. "J'ai eu dans ma carrière de sous-préfet, des départements qui pouvaient se rapprocher de la Haute-Loire, comme le Calvados ou le Loir-et-Cher, même la Seine-Maritime c'est la richesse du métier préfectoral", souligne-t-il, "Ce qui me frappe ici c'est qu'il y a un besoin de l'Etat et que l'Etat fait des choses, notamment en faveur des plus petites collectivités donc il faut le faire savoir et c'est une des missions que je souhaite accomplir".

ⓘ Publicité

Son premier poste de préfet

Yvan Cordier remplace Éric Étienne et il a pu compter sur un ancien préfet de Haute-Loire pour lui donner quelques conseils : Christophe Mirmand. Cet ancien préfet de Haute-Loire (2006 - 2008) est aujourd'hui préfet de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et c'est donc à ses côtés qu'Yvan Cordier travaillait il y a encore quelques jours, en tant que secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Pas un mot pour le moment sur les dossiers importants qu'il a aura à traiter, Yvan Cordier se laisse le temps de rencontrer et consulter les acteurs du territoire. Son premier geste a été de rencontrer les forces de sécurité, il ira dans les prochaines semaines à la rencontre des élus du département, mais aussi du monde associatif au travers de la Banque alimentaire.