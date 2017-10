La Haute-Vienne dépense 400.000 euros par mois pour la prise en charge des mineurs étrangers isolés

Face à l'explosion du nombre de mineurs étrangers isolés, les coûts de prise en charge s'envolent pour les départements qui assument cette mission. Le gouvernement vient d'annoncer des mesures pour les soulager. Le point en Haute-Vienne et en Corrèze.

Depuis près de deux ans l'accueil des mineurs étrangers isolés est source de tension entre le gouvernement et les départements. Un dossier sensible dans lequel le gouvernement tente de calmer le jeu en annonçant plusieurs mesures.

Le nombre de mineurs non accompagné a été plus que multiplié par 6 depuis 2010

A la fin de l'année, on pourrait dépasser les 25.000 mineurs étrangers isolés accueillis en France qui, du fait de leur âge, ne sont pas expulsables. Leur prise en charge est assurée par les départements, avec une facture qui explose face à l'augmentation constante du nombre de jeunes accueillis. En Haute-Vienne en ce moment le département débourse 400.000 euros par mois pour ces mineurs isolés. Fin août il en avait déjà pris en charge près de 140, contre 110 sur l'ensemble de l'année dernière. En Corrèze ils sont beaucoup moins nombreux, environ 65, mais "chaque année ce chiffre double" assure Pascal Coste, le président du conseil départemental. Il précise qu'il faudra une rallonge budgétaire de 500.000 euros pour boucler l'année.

Une situation intenable sur le plan financier, logistique et humain pour les élus

Faute de places suffisantes pour accueillir ces jeunes, certains sont hébergés dans des hôtels. Les départements cherchent aussi des familles d'accueil. Et pour les accompagner, le nombre d'éducateurs ne suit pas précisent les syndicats. Le gouvernement lance donc une concertation pour trouver des solutions. Le Premier ministre a aussi précisé que le projet de loi de finances pour l'an prochain prévoit 132 millions d'euros de crédit supplémentaires pour prendre en charge une partie des surcoûts de l'aide sociale à l'enfance. Mais ces surcoûts sont évalués à un milliard d'euros par l'association des départements de France. C'est lors de leur congrès qu'Edouard Philippe a fait ces annonces.

Des mesures insuffisantes pour le président du conseil départemental de la Corrèze

Le gouvernement assure aussi que l'Etat assumera l'évaluation de l'âge et l'hébergement d'urgence de ces mineurs isolés. Aujourd'hui il finance seulement cinq jours de prise en charge de ces jeunes, le temps de vérifier leur âge et de voir s'ils sont vraiment sans famille. Sa participation s'élève ainsi à 1250 euros, sauf qu'il qu'il faut souvent trois semaines à un mois pour procéder à ces vérifications et que ces démarches coûtent plus cher que la somme allouée.