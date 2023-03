Réforme des retraites : "Le 7 mars va jouer un rôle déterminant" pour le sénateur breton Gérard Lahellec

Les débats en séance publique sur la réforme des retraites ont commencé jeudi au Sénat alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi 7 mars à l'appel de l'intersyndicale. Pour en parler, Gérard Lahellec, sénateur communiste des Côtes d'Armor, était invité de France Bleu Armorique ce vendredi.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Déjà les débats sont-ils plus sereins au Sénat qu'à l'Assemblée nationale ?

Gérard Lahellec : La tension est réelle, y compris au Sénat, puisque la journée d'hier (jeudi), nous l'avons passée sur des interventions se rapportant à la constitutionnalité du sujet et nous avons abordé quelque 4.000 amendements. Par conséquent, oui, la tension est vive aussi au Sénat.

Il n'y a pas de sénateurs de la France insoumise. Mais il y a une gauche sénatoriale dont vous faites partie avec le PC associé au PS et à Europe Écologie Les Verts. Une gauche qui veut présenter une motion référendaire. De quoi s'agit-il ?

Le débat va porter là-dessus dans moins d'une heure maintenant. C'est une motion qui consiste à demander qu'un référendum puisse être organisé afin que la population puisse s'exprimer, puisque 90 % de la population est opposée à ce projet de report de l'âge de départ à la retraite. Or, par exemple, au Sénat, 40 % des sensibilités politiques ne sont pas représentés. Par conséquent, si démocratie il doit y avoir, elle doit passer par l'obtention d'un référendum sur le sujet.

Il y a peu de chances tout de même que cela aboutisse. La proposition devant ensuite être adoptée par l'Assemblée nationale et approuvée par le Président de la république...

Oh oui, mais vous savez, nul ne peut dire aujourd'hui ce qu'il va advenir. Parce que c'est la première fois qu'un texte arrive au Sénat sans avoir été examiné entièrement à l'Assemblée nationale. Ça n'est jamais arrivé, En tout cas sur un sujet comme ça, qui concerne tout le monde. Par conséquent, vous savez, la constitutionnalité de tout ça reste à établir.

Vous nous avez parlé de ces 4.000 amendements environ déposés au Sénat sur cette réforme des retraites. Vous, sur quoi voudriez-vous à tout prix modifier le texte ?

Écoutez déjà sur le fond, sur le report de l'âge à 64 ans. Donc ça n'est pas acceptable. S'il doit y avoir réforme, il faut se référer aux études du Conseil d'orientation des retraites qui, dans un seul de ses scenarii, dit qu'il y aura un problème aux alentours de 2035. Donc il n'y a pas d'urgence absolue à reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Mais tout a été validé en commission mardi...

La Commission n'est pas souveraine. Évidemment, lorsque vous avez une majorité favorable au projet, la Commission va dans le sens favorable. C'est assez compréhensible. Maintenant, je constate par exemple qu'un des premiers points auquel on s'attaque, ce sont les régimes spéciaux, les régimes spécifiques. E là, on a plein de choses à dire sur ces régimes spécifiques. Par exemple, s'agissant des marins, on nous dit qu'ils pourront continuer à partir à la retraite à 55 ans. Mais à quelles conditions ? C'est une question qui reste en suspens. Qu'en est-il pour les salariés agricoles qui sont toujours en situation de handicap à 60 ans et qui ne bénéficient pas des mesures de revalorisation de leur retraite ? Tiens, voilà par exemple un sujet sur lequel il y a lieu de s'attarder. Et surtout, nous regardons nos amendements à l'aune de la journée d'action du 7 mars qui va jouer un rôle déterminant. Parce que ce jour-là dans les manifestations, c'est le peuple qui va s'exprimer et c'est le peuple qui doit être entendu.

Vous y serez dans ces manifestations le 7 mars ? En sachant que vous participez déjà à un meeting demain (samedi) à Saint-Malo...

Oui, je viens dans un meeting à Saint-Malo. Mais mardi, il est vraisemblable que je quitte le Sénat pour aller à la manifestation. On va s'organiser pour ça, car nous mettons un point d'honneur, bien entendu, à être présent dans ces manifestations.

Vous êtes surpris par l'ampleur de cette mobilisation ? Parfois dans des communes petites, moyennes, de Bretagne notamment...

À vrai dire, oui, ça nous enthousiasme de voir que c'est l'ensemble de la population et tous les territoires qui s'emparent de ce sujet. Et comment ne pas le comprendre ? Oui, on a eu un petit débat il y a quelques jours encore, y compris à l'Assemblée nationale, sur les bénéficiaires des 1.200 euros par mois de pension, qui ne sont plus que 1.100 d'ailleurs. Et les seuls bénéficiaires immédiats, cela ne concerne que 12.000 personnes. Donc oui, tout ça rajoute à la confusion. Personne ne se fait d'illusions. L'objectif, en réalité, c'est de travailler plus pour ponctionner plus et non pas de rendre justice en matière de répartition des retraites.