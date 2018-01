La Haute autorité pour la transparence de la vie publique annonce ce lundi avoir saisi la justice au sujet de la déclaration de patrimoine de fin de mandat de David Douillet, ex-député LR des Yvelines et ancien judoka.

David Douillet a-t-il omis de déclarer une partie de son patrimoine ? La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a des doutes. Elle annonce, ce lundi, avoir saisi la justice à propos de la déclaration de patrimoine de fin de mandat de l'ex-député des Yvelines. En effet, les parlementaires doivent transmettre ces déclarations, où ils listent leurs possessions, en début et en fin de mandat, ce que l'ancien judoka a fait après avoir été battu aux législatives de 2017.

#Justice - La @HATVP a transmis la déclaration de patrimoine de fin de mandat de M. David Douillet, ancien député des Yvelines, au Procureur de la République de Paris : https://t.co/SipLbhgT9Lpic.twitter.com/adh9fDbgSq — HATVP (@HATVP) January 15, 2018

Mais la Haute autorité considère qu'il existe "un doute sérieux" lié à "l'omission d'une partie substantielle du patrimoine", et a donc saisi la justice car elle juge "nécessaire de porter ces faits, susceptibles de constituer des infractions pénales, à la connaissance du procureur de la République de Paris." Il y a quelques semaines, au mois de décembre, elle a émis des doutes similaires au sujet de l'ancien élu écologiste Noël Mamère. Et au mois de novembre, la HATVP avait déjà saisi la justice au sujet de deux anciens députés, François-Xavier Villain (Nord) et... Patrick Balkany (Hauts-de-Seine), déjà épinglé dans plusieurs affaires.

David Douillet est toujours conseiller régional d'Ile-de-France.