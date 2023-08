La justice suspend l'utilisation d'un drone pour lutter contre les rodéos urbains à Rezé

Plus de drone à Rezé pour lutter contre les rodéos urbains. La justice suspend l'arrêté qui permettait à la police d'utiliser un de ces appareils depuis le 26 juillet jusqu'au 4 août. Des habitants de la ville, dont des militants de la France Insoumise, ont saisi le tribunal administratif parce qu'ils considèrent que l'utilisation de ce drone n'est pas du tout justifiée.

ⓘ Publicité

Un matériel disproportionné pour les opposants

Et c'est donc aussi l'avis du juge puisque, selon lui, la préfecture n'a pas pu prouver qu'il y a une recrudescence des rodéos urbains à Rezé qui justifierait d'utiliser des moyens exceptionnels comme ce drone. Un tel matériel est donc "disproportionné". D'autant plus que c'est un matériel bien différent des caméras de vidéosurveillance explique l'avocate des habitants de Rezé, Maître Alice Benviniste : "Le dronea une prise de vue grand angle. Ça veut dire qu'il peut filmer énormément de personnes, énormément de territoires et il est impossible de savoir quand est-ce que le drone va voler, où est-ce qu'il va voler. Tandis que la caméra, elle, est à un endroit qui est fixe. Elle est visible. Donc les personnes sont informées. Là, on est dans des considérations complètement différentes, avec une mesure qui est beaucoup plus attentatoire à la liberté des Rezéens".

En plus, l'arrêté de la préfecture permettait au drone de survoler l'intégralité de la ville de Rezé et pas seulement le quartier du château où ont lieu ces rodéos et ce, 24h sur 24 pendant deux semaines. Le représentant de la préfecture a bien expliqué au tribunal que l'appareil n'était utilisé qu'en cas d'intervention de la police et sur une courte période, mais le juge a pris sa décision en se référant au texte qu'il a donc suspendu.