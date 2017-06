La Landaise Geneviève Darrieussecq au gouvernement

C'est une surprise, la maire de Mont-de-Marsan est nommée au gouvernement. Geneviève Darrieussecq, élue Modem, est désignée comme secrétaire d'Etat auprès du ministre des Armées.

Geneviève Darrieussecq, maire de Mont-de-Marsan et élue députée de la 1ere circonscription dimanche dernier, fait désormais partie du nouveau gouvernement d'Edouard Philippe. A 61 ans, l'élue Modem est nommée secrétaire d'Etat auprès du ministre des Armées, Florence Parly. Le gouvernement compte 29 membres, 30 avec Edouard Philippe, le premier Ministre. Onze femmes et huit hommes sont ministres, quatre femmes et six hommes sont secrétaires d'Etat. Au total, il y a 15 hommes et 15 femmes

De l'émotion, de la fierté et un grand honneur - Geneviève Darrieussecq

"C'est une surprise, j'arrivais à Paris pour faire ma rentrée parlementaire et j'ai été appelée en fin de matinée par le cabinet du premier Ministre, me disant que le premier Ministre souhaitait me rencontrer en début d'après-midi" raconte la Montoise.A l'annonce de sa nomination, Geneviève Darrieussecq pense à sa famille, son mari, ses enfants et ses parents disparus "qui auraient été si fiers."

Geneviève Darrieussecq va donc travailler aux côtés de la ministre de la Défense, un "domaine qui l'intéresse particulièrement", elleestime d'ailleurs que sa nomination est une bonne chose pour notre région où l'Armée est très présente, notamment avec la BA 118 de Mont de Marsan. Elle n'a pas encore sa lettre de mission, mais elle devrait notamment mettre en oeuvre du Service National, souhaité par Emmanuel Macron.

Une ascension express

Allergologue de 61 ans, Geneviève Darrieussecq est entrée assez tardivement en politique, élue régionale d'Aquitaine en 2004, elle devient maire de Mont-de-Marsan, réélue en 2014. Geneviève Darrieussecq était depuis dimanche la députée République en Marche de la première circonscription des Landes. "Je mesure la vitesse avec laquelle les choses se sont faites, je l'accepte, je suis engagée, je suis motivée travailleuse" explique la nouvelle secrétaire d'Etat "j'ai été élue députée, très heureuse de l'être et après une belle campagne j'avais intégré le fait d'être députée et j'intègre maintenant tout à fait le fait d'être secrétaire d'Etat."

Le premier Conseil des ministres de Genevieve Darrieussecq aura lieu ce jeudi matin à 10H. Avec la loi sur le non-cumul des mandats, Geneviève Darrieussecq avait déjà prévu de quitter son fauteuil de maire de Mont-de-Marsan, à la fin du mois de juin ou début juillet. Avec cette nomination au gouvernement, elle va également laisser son poste de députée à son suppléant, Fabien Lainé (maire de Sanguinet).