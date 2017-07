La langue basque a stoppé l'hémorragie

Pour la première fois en un quart de siècle, le basque ne perd plus de locuteurs en Pays Basque nord. Sans reconnaissance publique, ni protection, la situation des 51.000 locuteurs reste cependant précaire.

L'hémorragie est stoppée, mais elle a été sévère. On estimait le nombre de bascophones à 78.000 en 1970. Lors de la première enquête socio-linguistique menée avec des critères scientifiques, en 1996, il y avait 67.500 personnes capables d'utiliser le basque quotidiennement. Le chiffre a reculé constamment jusqu'à cette année, où on mesure le même nombre en 2011 qu'en 2016. Et encore, c'est une valeur absolue: comme la population globale du Pays Basque continue de croître, en pourcentage, il ne reste plus que 20,5% de bascophones.

Des raisons d'espérer

Depuis qu'une politique linguistique est mise en place, on compte plus de "bilingues réceptifs", les sociologues définissent ainsi les personnes capables de comprendre la langue, sans pouvoir s’exprimer. Ils sont un millier de plus en cinq ans. Par ailleurs, l'euskara repart à la hausse chez les plus jeunes, les 16-24 ans, depuis plus de 10 ans selon l'enquête à laquelle participe l'Office Public de la Langue Basque (OPLB). Et dans les couples, quand les deux parents sont euskaldun, ils transmettent la langue à leur enfant dans 86% des cas.

Matthieu Bergé, président de l'Office Public de la Langue Basque : "pour la première fois, on ne perd plus de locuteurs" Copier

Opinions favorables

L'enquête mesure aussi l'opinion de la population. Plus de la moitié des habitants du Pays Basque, 52%, estime indispensable que son enfant parle le basque, et 51% pensent que ceux qui entrent dans l'administration doivent apprendre la langue.

Il s'agit là de chiffres au niveau du Pays Basque nord. Si on prend en compte les 7 provinces historiques, avec la Navarre, et la communauté autonome d'Euskadi, où l'euskara est langue officielle, alors là, la langue basque a gagné 223.000 locuteurs en 25 ans.

Pour Euskal Konfederazioa, qui fédère les association qui œuvrent en faveur de la langue, ces chiffres : sont très positifs si l'on tient compte que jusqu'à présent la perte d'un locuteur bascophone âgé n'était pas compensée par l'arrivée d'un nouveau bascophone. Le déclin est enrayé et cela prouve qu'il n'y a pas de fatalité et que si la volonté politique d'agir est là, cette courbe du nombre de locuteurs peut repartir vers le haut."