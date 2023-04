La LDH en Lorraine dénonce une "atteinte à la démocratie" après les propos de Gérald Darmanin

Gérald Darmanin a laissé entendre que les subventions publiques de la LDH pouvaient être remises en cause.

La menace est à peine voilée , quand Gérald Darmanin déclare mercredi 5 avril devant les parlementaires de la commission des Lois que les "subventions données par l'Etat" à la Ligue des Droits de l'Homme "méritent d'être regardées". La LDH, qui a notamment déployé des observateurs à Sainte-Soline , dans les Deux-Sèvres, lors de la dernière mobilisation contre les bassines le 25 mars, semble être dans le collimateur du ministre de l'Intérieur. Laurent Aspis, délégué régional de la Ligue des Droits de l'Homme en Lorraine, y voit "une atteinte à la démocratie".

Invité de France Bleu Lorraine, le responsable régional de la Ligue des Droits de l'Homme a répondu à Gérald Darmanin ce jeudi : "La seule fois où la LDH a été mise en cause, c'est sous le régime de Vichy. Gérald Darmanin serait dans les pas de Vichy, ce serait très inquiétant". Alors que le locataire de la place Beauvau accuse l'association d'être toujours du côté des manifestants, Laurent Aspis se défend plutôt d'être du côté de "la République et de la démocratie".

"Les forces de l'ordre doivent respecter la déontologie et malheureusement la déontologie prend des coups aujourd'hui, poursuit le délégué régional de la Ligue des Droits de l'Homme. "Ce n'est pas rendre service à la police que de nier les violences policières."

Depuis janvier et le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, 41 enquêtes judiciaires ont été ouvertes à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et quatre à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) . Par ailleurs, trois enquêtes administratives ont été ouvertes à l'IGPN et une à l'IGGN.