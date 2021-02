La "lettre d'amour à la région" de Karima Delli, tête de liste écologiste aux régionales

"Pour cette Saint Valentin, j'ai envie de vous dire que je vous aime". Ce n'est pas pour son être cher que la députée européenne a écrit une lettre d'amour. Mais bien pour la région, elle qui sera tête de liste aux élections régionales qui devraient se tenir en juin prochain, sous la bannière d'Europe Ecologie Les Verts.

"La Fontaine, Jules Verne, De Gaulle, Marguerite Yourcenar, j’aime tous les enfants qui ont grandi dans les Hauts de France. J’aime nos paysages et nos villes : _des forêts de l’Oise aux monts de Flandres, des terrils, des beffrois, aux dunes de la côte d’Opale_", écrit Karima Delli.

Née à Roubaix, cette fille d'ouvriers dit que c'est là qu'elle "a appris (que c'était) la terre des luttes et des avancées, tout ce qui tient au quotidien : les promesses de la République", explique-t-elle en citant "les logements sociaux, l'éducation populaire et les coopératives".

Car sous cette lettre d'amour, se cache évidemment un projet politique car pour autant, elle regrette la manière dont s'est transformé une partie de cet héritage : "serions nous aujourd’hui les orphelins du progrès industriel ? Les poumons intoxiqués des gueules noires hier, aujourd’hui l’asthme des enfants des villes." dit-elle en parlant de "l'eau pollué", de "l'air empoisonné", en évoquant "l'agriculture chimique et les grands projets inutiles".

Alors Karima Delli promet une _"perspective heureuse"pour cette Saint Valentin : "celle d'une écologie qui nous rassemble : respectueuse de notre dignité.... une écologie populaire_".

Il faudra attendre le mois de juin pour savoir si les électeurs des Hauts-de-France lui rendent son amour en la portant à la présidence de la région.

La "lettre d'amour à la région" de Karima Delli en intégralité :

Pour cette Saint Valentin, j’ai envie de vous dire que je vous aime.

Je suis née à Roubaix. Cette ville m’a accueillie comme elle a accueilli mes parents et tous ceux qui avaient le simple rêve d’une vie meilleure.

C’est là que j’ai appris que vous étiez la terre des luttes et des avancées – des logements sociaux, de l’éducation populaire, des coopératives, - tout ce qui tient au quotidien : les promesses de la République.

Longtemps avant d’entendre parler de politique et d’écologie, j’ai reçu l’héritage des enfants d’ouvriers.

Un mélange de pragmatisme et d’idéal, de sens du devoir et d’esprit de révolte, de courage fatigué et d’énergie.

La Fontaine, Jules Verne, De Gaulle, Marguerite Yourcenar, j’aime tous les enfants qui ont grandi dans les Hauts de France. J’aime nos paysages et nos villes : des forêts de l’Oise aux monts de Flandres, des terrils, des beffrois, aux dunes de la côte d’Opale.

Au nom de cet héritage: je nous refuse la perspective du pire : le cynisme démagogique et le souverainisme de repli.

Après avoir tant donné de nous-mêmes, serions nous aujourd’hui les orphelins du progrès industriel? Les poumons intoxiqués des gueules noires hier, aujourd’hui l’asthme des enfants des villes.

Notre seul héritage, la terre vidée de sa substance, l’eau polluée, l’air empoisonné.

Encore et toujours l’agriculture chimique et les grands projets inutiles !

Parce que certains n’ont pas cru en l’écologie, la nature nous a tourné le dos.

Parce que nous n’avons pas cru en nous même la société se referme.

La nature malmenée, nous… confinés.

Alors … Nous, les précurseurs des conquêtes sociales soyons l’avant-garde de la transition écologique

Pour la Saint Valentin, pour votre Saint Valentin, je vous offre une perspective heureuse : celle d’une écologie qui nous ressemble : respectueuse de notre dignité …. une écologie populaire.

Je vous embrasse