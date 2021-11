Quel programme pour Emmanuel Macron lundi à Amiens ?

Après l'Aisne, le Nord et un week-end dans sa résidence du Touquet, Emmanuel Macron sera dans sa ville natale ce lundi. Le Président de la République est attendu à Amiens pour échanger sur le suivi de plusieurs grands chantiers de développement de la ville et du territoire.

Grands projets pour désenclaver Amiens

"En novembre 2019, le président de la République avait annoncé le lancement de trois chantiers phares pour désenclaver et développer la Somme : le canal Seine Nord-Europe, l’amélioration de la qualité de la ligne ferroviaire Amiens-Paris, et la première maison France Services", indique l'Elysée.

"Deux ans plus tard, ce nouveau déplacement permettra de dresser un état des lieux des avancées sur les projets et chantiers en termes de mobilités, d’accessibilité des services publics, de valorisation du patrimoine culturel et naturel et d’implantation des entreprises", est-il indiqué dans un communiqué.