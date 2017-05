La Ligue des droits de l'Homme appelle à un rassemblement anti Front National à Quimper et Brest

Une manifestation pour "faire barrage à l'extrême-droite" est organisée jeudi soir à Quimper. Un rassemblement citoyen à l'appel de la Ligue des droits de l'Homme, après les défilés du 1er mai en ordre dispersé. La LDH et plusieurs autres associations craignent l'arrivée du FN au pouvoir.

A trois jours du second tour de l'élection présidentielle, la Ligue des droits de l'Homme de Quimper appelle à une manifestation citoyenne contre l'extrême-droite, jeudi 4 mai. Le rendez-vous est donné place Saint-Corentin à 18 heures. A la même heure, un rassemblement aura également place de la Liberté, à Brest.

La LDH souhaite rassembler, après la division des cortèges des syndicalistes. L'appel a été relayé sur les réseaux sociaux. "C'est un tournant de notre histoire, ça peut être extrêmement grave", s'inquiète Dominique Brunel, président de la LDH de Quimper.

La Ligue des droits de l'Homme de Quimper craint les conséquences de l'arrivée du FN au pouvoir.

Là où l'extrême-droite est élue, la Ligue des droits de l'Homme subit des pressions et on nous coupe les subventions. De telle manière que l'on cesse notre activité et notre travail de solidarité", Dominique Brunel, président de la LDH Quimper