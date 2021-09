La lilloise Sandrine Rousseau ne sera pas candidate à la présidentielle

La lilloise Sandrine Rousseau ne portera pas les couleurs d'Europe Ecologie Les Verts à l'élection présidentielle de 2022. Elle a été battue ce mardi au second tour de la primaire écolo par Yannick Jadot.

Sandrine Rousseau a été battue au second tour de la primaire d'EELV par Yannick Jadot

Le second tour de la primaire d'EELV s'est joué de peu: Yannick Jadot l'a emporté ce mardi avec 51,03% des voix contre 48,97% pour la Nocdiste Sandrine Rousseau. C'est donc l'eurodéputé de 54 ans qui a battu d'une courte tête la lilloise, avec 104.000 voix sur 122.670 inscrits. Au 1er tour, Sandrine Rousseau s'était qualifiée avec 25,14% des voix, contre 27,7% pour Yannick Jadot.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Lors de sa toute première prise de parole à l'issue de la proclamation des résultats, Sandrine Rousseau a déclaré: "Je crois vraiment que cette campagne présidentielle ne pourra plus être complètement la même après notre campagne des primaires et ça, c'est déjà une victoire. L'écologie radicale, les valeurs de gauche, les valeurs d'égalité ont été très présentes dans cette primaire. On peut vraiment être très fiers de ce que l'on a porté. Ca n'est que le début de quelque chose."

Sandrine Rousseau a défendu tout au long de sa campagne un "éco-féminisme". Agée de 49 ans, l'ancienne vice-présidente du Conseil Régional des Hauts de France (Nord-Pas de Calais à l'époque) est aujourd'hui vice-présidente de l'Université de Lille. Elle avait décidé de se lancer dans la course à la présidentielle après ce qu'elle dit avoir vécu comme une humiliation: la nomination de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'intérieur en juin 2020 alors qu'il est accusé de viol. L'économiste de formation a été l'une des pionnières du mouvement Me Too en France. En 2016, elle avait accusé l'ancien député Denis Baupin d'agression sexuelle.