La liste complète des candidats aux départementales dans le Gard

On connait désormais tous les candidats déclarés aux départementales dans le Gard. La préfecture a publié la liste officielle ce mercredi soir et l'arrêté qui valide les binômes de candidats. Les élections se tiennent les 20 et 27 juin. La campagne officielle commencera 31 mai. Voici la liste complète des candidats dans votre département.

Aigues-Mortes

Caroline Breschit et Arnaud Fourel ; Isabelle Banabera et Didier Caire ; Yvette Flaugere et Anthony Leroy ; Laurence Barduca-Fauquet et Robert Crauste ; Geneviève Bourelly et Nick Navez.

Beaucaire

Christophe André et Cécile Calamel ; Jean-Pierre Fuster et Elisabeth Mondet ; Marie-France Labbé-Amiard et Jean-François Milési ; Catherine Chardon-Climent et Frédéric Etienne.

Calvisson

Corinne Hahonou et Alain Verrun ; Maryse Giannaccini et Marc Larroque ; Jean-François Durand-Coutelle et Eline Liron-Enriquez ; Owen Godard et Shirley Stobiac

Marguerittes

Valérie Guardiola et Rémi Nicolas ; Julie Claverie et Delio Sanchez ; Jean-Jacques Granat et Marie-Pierre Tronc ; Viviane Tisseur et Stéphane Vidal.

Nîmes 1

Julien Plantier et Sophie Roulle ; Laenny Brito de Sousa et Georges Pigeonneau ; Marianne Bernède et Bruno Vasa ; Audrey Carbo et Thierry Procida ; Jacques Armando et Brigitte Guerrene.

Nîmes 2

Christian Bastid et Amal Couvreur ; Carole Solana et Marc-Joseph Taulelle ; Laurence Gardet et Yoann Gillet.

Nîmes 3

Valérie Rouverand et Pierre-Edouard Thibaud ; Laurent Burgoa et Claude de Girardi ; Dominique Andrieu-Bonnet et Vincent Bouget ; Sabine Adam et Abderzak Berkani ; Morgane Goasguen et Zakaria Moukite.

Nîmes 4

Véronique Gardeur-Bancel et Richard Tibérino ; Jérôme Chadouli et Nora Makran ; Fatima El Hadi et François Séguy ; Dany Dos Santos Paiva et Florence Dumas.

Quissac

Pierre-Jean-Paul Audibert et Jacqueline Bouvot ; Isabelle Gouleret et Maxime Jegat ; Olivier Gaillard et Françoise Laurent-Perrigot.

Redessan

Benoît Garrec et Karine Voinchet ; Nicole Pasquat et Auguste Victoria ; Cécile Arroyas-Piquet et Bachir Elkhalfi ; Pascale Bordes et Jean-Marie Launay ; Gérard Blanc et Muriel Dherbecourt.

Saint-Gilles

Isabelle Durand-Martin et Christophe Lefevre ; Sophie Lajois et Bernard Poujol ; Huguette Sartre et Eddy Valadier ; Paul Gabriel et Nelly Quarez.

Uzès

Jérome Maurin et Nathalie Rayssiguier ; Denis Bouad et Bérangère Noguier ; Frédérique Bonnefoy-Suavet et Jaques Caunan ; Patrice Adam et Mireille Ribanier.

Vauvert

Thomas Dumont et Houda Guetari ; Pascale Fourtunat-Deschamps et Bruno Pascal ; Carole Calba-Schwartz et Nicolas Meizonnet.

Le Vigan

Bernard Monrreal et Chantal Ostanel ; Martin Delord et Hélène Meuni