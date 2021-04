Élections régionales : la liste des candidats socialistes du Gard

Le Conseil Fédéral de la Fédération PS du Gard a été appelé à s’exprimer ce mardi sur la liste des socialistes, ordonnée pour les élections régionales de Juin prochain. Ces huit socialistes seront donc présents sur la liste Occitanie en commun menée par Carole Delga, dans le Gard. Avec 82% de votes favorables voici, ci-dessous, la liste ordonnée des candidats.

Les femmes : Katy Guyot, première adjointe de Vauvert, Marie-Pierre Quessada, militante et membre des instances fédérales et nationales, Brigitte Philibert, militante et ancienne secrétaire de section de Villeneuve-les-Avignon et Stéphanie Laurent, maire de Savignargues.

Les hommes : Fabrice Verdier, conseiller régional sortant, Anthony Alarcaon, militant et membre des instances nationales et fédérales, secrétaire de section de Caveirac, Vincent Poutier, militant et secrétaire de section de Bagnols Ville par intérim, et enfin Didier Dart, militant, secrétaire de section et élu à La Grand-Combe.

Ces candidats seront donc intégrés à la liste gardoise dans l’ordre ci-dessus établi et ce, en tenant compte de la présence des candidats des partenaires, ainsi que de la société civile.