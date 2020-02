La liste "Faire Respirer Orléans" dévoile ses 55 noms pour les municipales

Orléans, France

Le sénateur et ancien maire socialiste Jean Pierre Sueur présent, le président P.S de la Région Centre Val-de-Loire François Bonneau excusé, la liste « Faire Respirer Orléans » qui se veut la liste du rassemblement de toutes les gauches a dévoilé ce jeudi 13 février dans la soirée ses 55 noms pour la bataille des municipales à Orléans. Dans cette liste figurent des personnalités habituées aux joutes politiques comme Ghislaine Kounowski l'ancienne conseillère municipale socialiste de 2008 à 2014, aujourd'hui en 10ème position, Michel Ricoud, conseillé communiste sortant, 19ème sur la liste ou bien encore Patricia Flouest et Jérôme Bornet, duo de candidat, battu aux cantonales en 2015. La liste est largement ouverte également aux citoyens avec un médecin urgentiste, une infirmière, des enseignants, des retraités et un certain nombre d’engagés auprès d’associations comme Sarah Durocher, co-présidente nationale du Planning Familial, qui figure en bonne position, 8ème sur la liste.

Le sénateur et ancien maire P.S, Jean-Pierre Sueur a assisté à la présentation de la liste "Faire Respirer Orléans" pour les municipales © Radio France - Christophe Dupuy

A 32 jours du premier tour des municipales, Baptiste Chapuis (PS) et Dominique Tripet (PC) ont indiqué "vouloir convaincre qu’une autre voie était possible" non sans avoir égratigné au passage "une écologie de salon et une droite des K-way bleu (équipe Carré) et des K-way blanc (équipe Grouard) qui s’essouffle dans ses coups d’arrêts politico-judiciaire ". Le duo de la liste « Faire Respirer Orléans » a rappelé également quelques grandes lignes directrices de leur programme avec "une écologie radicale et populaire, socialement partagée par tous". Un arbre sera planté à chaque naissance à Orléans (environ 5 000 naissances chaque année à la maternité). L'urgence sociale est aussi au cœur des propositions avec "une confiance à rétablir avec les associations, âme d'Orléans". Enfin, les deux candidats de la liste ont évoqué de nouveau la gratuité des transports publics dans un premier temps pour les moins de 26 ans, les retraités et les personnes en situation précaire puis pour tous en fin de mandat.

La liste "Faire Respirer Orléans" (liste PS-PCF) conduite par Baptiste Chapuis et Dominique Tripet est créditée de 7% des intentions de vote selon le sondage Ipsos-Sopra Steria / France Bleu / La Tribune Hebdo sur les municipales à Orléans publié jeudi 13 février.

La liste complète