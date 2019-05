La liste musulmane aux élections européennes ne séduit pas les fidèles de la mosquée de Naillac à Bergerac

Bergerac, France

"On fait parti de la nation, et on doit contribuer à bâtir ce pays et à participer à sa vie artistique, culturelle, économique, etc" affirme le président de "L'union des démocrates musulmans français". La liste de Nagib Azergui a reçu l'aval du ministère de l'intérieur ce vendredi et constitue donc la 34ème liste de ces élections européennes. Elle comporte donc 79 candidats.

La surprise pour les fidèles de la mosquée de Naillac à Bergerac

Surprise pour nombre de musulmans de voir une liste confessionnelle émerger dans le débat politique et dans le cadre des élections européennes. A Bergerac, devant la mosquée de Naillac, on ne sait encore rien de cette liste mais, on assure d'abord de son respect. Le président de l'association des marocains de Dordogne, Brahim Akmoum, explique qu'il y a plusieurs écoles chez les musulmans. Lui, se dit spirituel et ne s'intéresse pas du tout à la politique. "Ce n'est pas ma tasse de thé" dit-il. "Pour moi perso moi je mélange pas la religion et la politique, je défends juste mes droits quand c'est nécessaire. Je veux vivre en paix et rien d'autre. Vouloir être président, non. Y a des partis politiques qui ne sont pas musulmans qui défendent les musulmans, _pas besoin d'avoir un parti politique musulman pour défendre les intérêts des musulmans_. Ce qui m'intrigue et ce qui me fait peur, c'est que ça peut engendrer des violences contre les musulmans. Certains diront : Ceux là veulent régner. ça peut aller trop loin tout ça. Je ne savais même pas qu'il y avait une liste musulmane, vous me l'apprenez".

"l'Islam et la politique, ça fait deux"

Parmi les fidèles présents à la mosquée de Naillac, Abdelkader Abdenouri. Il prend moins de gant pour parler de cette liste confessionnelle. "Il ne faut pas mélanger l'islam avec la politique. Nous, nous respectons tout le monde mais, en principe, l'islam et la politique ça fait deux . Nous, on doit être protégé par celui qui nous protège de tout, par Dieu, on n'a donc pas besoin d'homme politique pour nos protéger"