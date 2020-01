Municipales à Nîmes : la liste animaliste se revendique clairement comme anti-corrida

La voix des animaux sera entendue aux prochaines élections municipales à Nîmes. C'est du moins le souhait du parti animaliste (1,76% aux dernières européennes) qui a investi Stéphane Gilli pour conduire "Nîmes Animaliste", une liste clairement anti-corrida dans la plus importante "plazza" française.

Nîmes, France

Et de neuf. Aux cotés des autres candidats aux élections municipales de mars prochain, une neuvième liste vient de se déclarer. Celle du parti animaliste conduite par Stéphane Gilli. Aux dernières élections européennes, le jeune parti né il y a seulement trois ans, a fait 1,76% des voix à Nîmes. Stéphane Gilli, chef d'entreprise spécialisé dans le solaire photovoltaïque de 49 ans, est un ardent défenseur de la cause animale. À ce titre, il se revendique clairement anti-corrida.

"La corrida, cette barbarie qui plane sur la ville."

"Je suis pour Nîmes 2.0, explique la tête de liste Nîmes Animaliste. Il faut savoir tourner la page, la corrida n'a plus sa place". Stéphane Gilli, affirme s'il est élu, "ne vouloir accorder aucune subvention aux activités génératrices de souffrances pour les animaux".

Sa colistière, Elsa Strasser, par ailleurs secrétaire nationale du CRAC Europe (le comité radicalement anti corrida) s'affiche plus déterminée en réclamant "l'abolition d'un spectacle qui n'a plus lieu d'être", mettant en avant un sondage IFOP indiquant que plus d'un Nîmois sur deux était contre cette pratique.

Faire entrer la voix des animaux au conseil municipal

Parmi les propositions de Nîmes Animaliste, la création d'une délégation à la protection animale, faciliter l'admission des animaux dans les EHPAD ou créer une cellule municipale "SOS Animaux".

La liste vise au moins 5%. Un pourcentage à deux chiffres serait cependant "idéal pour pouvoir peser dans le débat municipal".

Il manque encore une douzaine de noms à Nîmes Animaliste pour boucler sa liste. "La parité inversée, sourit Stéphane Gilli. Nous avons beaucoup de femmes, mais pas assez d'hommes".