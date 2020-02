La liste Niort Energie Nouvelle inaugure son local de campagne dans le quartier du Clou-Bouchet

Gros plan ce matin sur la liste Niort Energie Nouvelle, liste "citoyenne" qui rassemble militants de gauche, écologistes et personnes issues de la société civile, et qui vient d'inaugurer son local de campagne.

Niort, France

NEN, pour Niort Energie Nouvelle. Une "union verte et rose" menée par François Gibert, chef d'entreprise à la retraite. La liste a dévoilé ses candidats hier lors de l'inauguration de son local de campagne installé, tout un symbole, dans le quartier populaire du Clou-Bouchet.

"Un quartier qui mérite qu'on s'y penche, le plus peuplé de la ville. On ne s'y intéresse pas simplement en fin de mandat lorsqu'on recrute trois animateurs de quartier après avoir supprimé les subventions aux centres sociaux culturels" explique François Gibert.

Avec le soutien de plusieurs partis de gauche

Démocratie, écologie, habitat et quartiers, voilà les piliers du programme. Une liste qui rêve de détrôner Jérôme Baloge, le maire sortant, en mars prochain. Une liste soutenue par le PS, Nouvelle Donne, Place Publique, les Verts, et les Radicaux de gauche, avec 70% de sympathisants non encartés, âgés de de 18 à 71 ans.

Autres priorités : l'isolation, la rénovation des logements insalubres et davantage de présence humaine au cœur des quartiers. "NEN" entend également mettre en place un moratoire sur la consommation des terres agricoles autour de Niort. Objectif : garder ces terres et éviter leur disparition progressive au profit de projets immobiliers.

Les autres listes déclarées à Niort : celle du maire sortant Jérôme Baloge qui sera dévoilée dans une dizaine de jours, celle de Solidaires par nature, et celle du Rassemblement National, qui sera emmené par Jean-René Charbonneau.