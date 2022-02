La loi contre l'engrillagement de la Sologne repoussée aux calendes grecques

Il n'y aura pas de loi contre l'engrillagement de la Sologne d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est un aveu d'impuissance pour le député LREM du Cher, François Cormier-Bouligeon. Il ne faut pas se hâter affirme de son côté le Sénateur LR du Loiret, Jean-Noël Cardoux.

À l'origine de la bisbille ou plutôt de ce mic-mac législatif, il y a deux textes portés respectivement par les deux élus. L'un a été voté à l'Assemblée Nationale (seulement) à l'automne. Le second au Sénat. Pour qu'ensemble ils accouchent d'une loi, le gouvernement avait, selon François Cormier-Bouligeon donné son accord pour que la question soit étudiée avant la fin du quinquennat, à la condition de trouver un accord entre les deux et en s'appuyant sur la proposition de loi du sénateur, déjà votée au Sénat (il suffisait ainsi de la faire voter et amender à l'Assemblée Nationale puis de la faire de nouveau valider au Sénat : c'est-à-dire de mettre en place une navette parlementaire).

François Cormier-Bouligeon (député) détaille les modifications qu'il souhaitait apporter au texte initial de Jean-Noël Cardoux (sénateur). Copier

Des discussions ont eu lieu, le député LREM du Cher explique avoir conservé le texte du sénateur tout en proposant de l'amender c'est-à-dire le modifier sur plusieurs points pour intégrer une partie de son texte à lui. Problème les discussions se sont semble-t-il enlisées, dans les étangs solognots. Tous deux se renvoient la balle et dénoncent une politisation du débat sur l'engrillagement de la Sologne.

Il n'est pas sain de discuter d'un texte si important en pleine fièvre électorale - Jean-Noël Cardoux, sénateur LR du Loiret

Le sénateur LR Jean-Noël Cardoux explique ainsi que les propositions de François Cormier-Bouligeon ont suscité une vive émotion dans les rangs des chasseurs, que cette question nécessite une étude approfondie. Il dénonce la volonté du député de vouloir faire adopter le texte en quatrième vitesse. Il pointe des "motivations politiques" : "les motivations de monsieur Cormier-Bouligeon n'est pas de faire avancer les choses au fond mais tout simplement de bénéficier d'un affichage parce qu'il est en campagne électorale" explique Jean-Noël Cardoux pour qui il n'est pas "sain" de discuter d'un problème si important en "pleine fièvre électorale".

Le sénateur (LR) du Loiret ,Jean-Noël Cardoux prête à François Cormier-Bouligon des intentions politiques. Copier

Le sénateur (LR)propose donc d'attendre le renouvellement et les élections législatives de juin prochain : "j'ai dit que l'on pouvait attendre que la nouvelle assemblée soit désignée et dévoilée en septembre. Mon texte sera communiqué à l'Assemblée Nationale et on pourra en rediscuter pour essayer d'aboutir".

à lire aussi Engrillagement de la Sologne : ça continue encore et toujours

Moi, je considère que la protection de la biodiversité et de nos paysages ne peuvent pas attendre six mois et que nous devons légiférer au plus vite - François Cormier-Bouligeon député LREM du Cher

"Le sénateur conclut Le courrier qu'il m'a envoyé en disant - ce sujet attend depuis 20 ans et il peut donc attendre encore six mois- . Moi, je considère que la protection de la biodiversité et de nos paysages ne peuvent pas attendre six mois et que nous devons légiférer au plus vite " affirme de son côté François Cormier-Bouligeon, le députe LREM du Cher qui ne cache pas sa déception.

Lui aussi dénonce une politisation du débat, et rappelle que l'année 2022 est "très politique" avec au menu trois élections : présidentielle, législatives et sénatoriales. Il s'émeut que la question de l'engrillagement de la Sologne ait été politisée à outrance. "J'ai l'impression qu'il y a eu une instrumentalisation politique et je le regrette vraiment très amèrement", confie l'élu berrichon, qui défend une pratique de la chasse éthique. Il dénonce l'attitude du sénateur, qui a "claqué la porte des discussions". "J'exprime ma tristesse, mon amertume, mais aussi ma colère, parce que c'est quand même notre nature qui est en jeu" ajoute le député (LREM).

Le député (LREM) du Cher, François Cormier-Bouligeon dénonce lui aussi des intentions politiques derrière ce blocage. Copier

Quoi qu'il en soit, même si il explique ne pas avoir pris de décision quant à une possible candidature aux législatives en juin, François Cormier-Bouligeon assure qu'il continuera de lutter contre l'engrillagement de la Sologne, en tant qu'élu ou membre de la société civile.