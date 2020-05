Déconfinement : la loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps

La limitation des déplacements dans les transports parisiens et à plus de 100km du domicile ne sont pas encore entrées en vigueur.

Après 55 jours de confinement, c'est une sorte de respiration parfois teintée d'angoisse pour beaucoup de Français : le déconfinement s'amorce dès ce 11 mai à minuit mais sans prorogation de l'état d'urgence sanitaire : la loi n'a pas été promulguée à temps.

Un appel à "la responsabilité des Français"

Dans un communiqué, l'Élysée et Matignon expliquent que le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, doit rendre son avis aujourd'hui sur cette loi adoptée samedi par le Parlement. Les deux dispositions phares que sont la limitation des déplacements à 100 km et l’attestation obligatoire dans les transports en commun sont donc décalées, subordonnées à cet examen et donc repoussées a minima au lundi soir.

Le défaut de présentation d'attestation d’employeur dans les transports en commun d’Ile-de-France entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 16 heures et 19 heures ne sera verbalisé qu’à partir de mercredi, a annoncé dimanche la présidente de Région Valérie Pécresse.