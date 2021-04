La loi protégeant les langues régionales définitivement adoptée

C'est un jour historique pour l'euskara, et pour toutes les langues régionales. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi après-midi la proposition de loi sur la "protection patrimoniale des langues régionales", portée par le député du Morbihan Paul Molac. Après de longs débats qui ont duré 5h, les députés l'ont adopté à une large majorité : 247 voix pour, 76 contre. C'est la première fois qu'une loi protège autant le basque, le breton, le corse ou le catalan.

L'enseignement immersif inscrit dans la loi

Rejeté en première lecture, puis réintégré par le Sénat, l'article reconnaissant l'enseignement immersif des langues régionales dans les écoles publiques a été validé (188 voix pour, 111 contre), et ce malgré l'opposition du gouvernement. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, avait déposé un amendement pour demander sa suppression, mais les députés l'ont rejeté.

Autre article approuvé, celui portant sur le forfait communal, qui va obliger les communes à une participation financière des écoles associatives, dans le cas où elles ne proposent pas d'école bilingue ou immersive. Cet amendement avait été introduit par les sénateurs Max Brisson et Frédérique Espagnac.

À l'issue du vote, le député MoDem de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques Vincent Bru n'a pas caché sa joie. Avec ses confrères et consœurs, il a chanté sur le perron de l'Assemblée nationale pour saluer "la plus belle journée de sa mandature", et surtout, un jour historique pour les langues régionales :

"C'est une victoire, parce que nous avons décidé collectivement de reconnaître d'une façon encore plus importante l'engagement de la République envers les langues régionales, et notamment l'enseignement immersif qui pour la première fois est consacré par la loi, alors que jusqu'à présent, notamment pour les écoles publiques, c'était à titre expérimental".

La loi garantit également, entre autres, une reconnaissance officielle de la signalétique bilingue, mais aussi l'utilisation des signes comme le tilde (~) dans les actes d'état civil. Saluée par les deux autres députés du territoire, Florence Lasserre et Jean Lassalle, la proposition de loi devra maintenant passer l'étape du contrôle de constitutionalité.