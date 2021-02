La lutte contre l'illettrisme et les violences conjugales au cœur d'une double visite ministérielle à Limoges

Visites d'entreprises pour parler d'insertion, tables rondes sur l’illettrisme et sur la prise en charge des auteurs de violences conjugales...Le programme était chargé pour la ministre chargée de l'égalité des chances et pour la ministre en charge de l'insertion. Elles ont passé ce jeudi à Limoges.

En déplacement à Limoges ce jeudi Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'égalité homme/femme de la diversité et de l'égalité des chances a enchaîné les visites et les réunions tout comme Brigitte Klintert l'autre ministre déléguée auprès du ministre du travail en charge de l’insertion. Elles se sont notamment rendues ensemble à la fédération compagnonnique pour constater le travail effectué pour lutter contre l’illettrisme.

'L'illettrisme est un véritable fléau"-La ministre Brigitte Klintert

A la fédération compagnonnique on propose notamment aux personnes illettrées des ateliers où l'on fait aussi travailler la créativité mais surtout l'estime de soi. "On a l'impression que le plus gros fardeau que portent les personnes illettrées c'est le fardeau de la honte et du tabou" souligne Elisabeth Moreno. Pour sa part la ministre Brigitte Klintert fixe l'objectif du gouvernement. "L'illettrisme est un véritable fléau, tous les ans ce sont 30 000 jeunes qui sont détectés et d'ici la fin de l'année le gouvernement s'engage pour qu'il y ait zéro illettrisme dans les entreprises et les structures d'insertion".

Une réunion sur la prise en charge des auteurs de violences

Elisabeth Moreno est également venue à Limoges car la ville va accueillir l'un des 16 centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Elle a pu s'entretenir avec l'ARSL l'association de réinsertion sociale du Limousin qui porte le projet même si le dispositif a déjà été lancé avec l'association Mots pour maux. "En 2020, nous avons vu arriver des hommes d'autres départements et 18 % sont venus volontairement sans injonction judiciaire" explique Magali Barre référente du dispositif. Et pour elle le centre de prise en charge où sera recrutée une psychologue permettra aux auteurs de violences de mieux identifier le lieu d'aide.