La maire d'Aix-en-Provence Maryse Joissains démissionne

Après vingt ans au pouvoir, Maryse Joissains démissionne de son poste de maire de la ville d'Aix-en-Provence. Élue depuis 2001, elle se retire pour des raisons de santé. Âgée de 79 ans, Maryse Joissains a fait part de sa décision à plusieurs élus dans un courrier reçu cette semaine.

La maire LR avait été victime de malaises et se disait très "fatiguée" à cause de "fortes migraines ophtalmiques". Réélue en juin 2020, la désormais ex-maire d'Aix-en-Provence reste cependant présidente du conseil du territoire du Pays d'Aix. Le conseil municipal doit se réunir pour désigner un successeur.

Selon un maire des Bouches-du-Rhône, c'est notamment à cause d'un "acharnement de la justice" que Maryse Joissains dit stop. En décembre 2020, elle avait été condamnée à huit mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. Elle s'était pourvue en cassation et l'audience sur le fond devait se tenir le 29 septembre.