La maire d'Amiens écrit au ministre de la Justice après les menaces contre Guy de la Motte Saint-Pierre

"Il est inconcevable que dans un pays des Droits de l'Homme, un citoyen soit menacé en raison de ses idées et de ses actes". C'est par ces mots que la maire d'Amiens, Brigitte Fouré, conclut son courrier adressé au garde des sceaux Eric Dupond-Moretti, après les menaces de mort à l'encontre de Guy de la Motte Saint-Pierre.

La maire d'Amiens apporte son soutien à ce citoyen amiénois engagé en faveur des droits des migrants et des réfugiés, cible de violentes menaces, au courant du mois de juillet . "Il est salutaire que le maire de la ville soit au côté d un de ses concitoyens lorsque ce dernier est menacé de mort et visé par des propos racistes car ce que subit mon client Guy de la Motte Saint-Pierre est intolérable et doit concerner tout le monde au delà des clivages politiques ou sociaux", réagit auprès de France Bleu Picardie son avocat, Maître Stéphane Diboundje, qui prévoit d'écrire au président de la République Emmanuel Macron prochainement.

Des menaces violentes

Le mail adressé début juillet est extrêmement violent. L'auteur y tient de nombreux propos à caractère raciste, utilisant les mots de " race ", de " nègre ", de " guerre civile raciale ", de "sauvagerie africaine". Il évoque également la mort de l'enseignant Samuel Paty, assassiné en octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine : " Tu prendras alors peur à l'idée de te faire découper à la machette façon Samuel Paty". Depuis, Guy de la Motte Saint-Pierre a déposé plainte.

Le militant associatif a reçu le soutien de SOS Racisme, mais aussi d'élus de gauche, à la mairie et au Département, ou encore du sénateur Rémi Cardon, qui ont signé une tribune début août.