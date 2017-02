La mairie d'Amiens revoie sa copie sur l'accès à ses salles municipales

En novembre dernier, la mairie d'Amiens avait imposé aux syndicats et aux partis politiques de payer pour accéder, en semaine aux salles municipales. Cette disposition, d'abord suspendue est retirée. Seules les organisations cultuelles doivent passer à la caisse.

La mairie d'Amiens revoit sa copie sur l'accès à ses salles municipales. Lors d'une délibération en novembre 2016, les règlements intérieurs avaient été harmonisés et modifiés. Les organisations syndicales politiques ne figuraient plus dans la même liste que les autres associations à but non lucratif. Des syndicats et partis obligés de payer pour pouvoir réserver une salle et y organiser un évènement en semaine. Pour toutes les autres, excepté les mouvements cultuels, cet accès restait gratuit en semaine et pendant deux week-end par an.

Une pétition à 500 signatures

Cette disposition aurait presque pu passer inaperçue si Laurent Beuvain n'avait pas été confronté à une obligation de payer. Ce militant, ex élu au conseil municipal a souhaité réserver la salle Lucie Aubrac de l'espace Dewailly pour les vœux du Parti Communiste, le vendredi 27 janvier dernier. On lui a réclamé 83 euros. Très mécontent, il a lancé la pétition "l'exercice de la démocratie : tu payes ou tu la fermes" sur le site www.change.org. Elle a rassemblé plus de 500 signatures.

"Même si beaucoup de choses fausses ont été dîtes, cette pétition nous a poussé à nous repencher sur les règlements", explique Nathalie Lavallard, adjointe au maire d'Amiens en charge de la démocratie locale et de la vie associative. Toutes les associations à but non lucratif, y compris politiques et syndicales peuvent donc faire une réservation gratuitement en semaine et deux week-end par semaine. Cela reste payant pour les particuliers et les entreprises mais des tarifs préférentiels sont appliqués pour les habitants d'Amiens.