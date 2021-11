La maire de Besançon Anne Vignot positive au Covid

Anne Vignot, la maire de Besançon et présidente du Grand Besançon Métropole, vient d'être testée positive au Covid. Elle ne souffre que d'une légère fièvre mais a été contrainte de se mettre à l'isolement.

Anne Vignot atteinte du Covid. La maire de Besançon et présidente du Grand Besançon Métropole a été testée positive ce mardi. Anne Vignot va bien, elle souffre seulement d'une légère fièvre.

Contrainte à l'isolement

Elle se met à l'isolement et continue à travailler en visio-conférence selon un communiqué de presse de la mairie qui en profite pour rappeler que le virus circule toujours et que les contaminations repartent à la hausse. Communiqué qui appelle aussi à maintenir les gestes barrières, éviter les contacts et se faire vacciner.