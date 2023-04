La maire de Cannes met de nouveau la pression à la Région Sud

Le maire de Cannes, n'a pas dit son dernier mot ! Alors que David Lisnard, avait déjà convoqué, la presse le 10 octobre 2022 , accompagné des maires de Mandelieu-la-Napoule et Saint-Raphaël, ainsi que Charles-Ange Ginesy le président du Département des Alpes-Maritimes et Éric Ciotti, le député LR, pour dénoncer des injustices dans l'attribution des subventions de la Région Sud, il demande de nouveau un audit indépendant

Le maire de Cannes dénonce une différence de traitement

"Nous réitérons notre demande. A défaut nous serons amenés à en tirer les conséquences et à désigner des experts, en vos lieu et place, pour analyser les comptes administratifs de la Région et mettre au grand jour le traitement anormalement différents de certains communes et intercommunalités" écrit ainsi David Linard dans un communiqué.

