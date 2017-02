Le maire de Grenoble Eric Piolle plaide pour un rassemblement de la gauche autour de Nicolas Hulot

Le maire de Grenoble Eric Piolle (EELV) souhaite que Benoît Hamon, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon se rassemblent derrière une candidature de Nicolas Hulot pour la présidentielle.

C’est le scénario qui a germé dans la tête du maire de la plus grande ville écologiste de France. Et si Nicolas Hulot était finalement candidat à la présidentielle des 23 avril et 7 mai prochain. Pour en faire une alternative crédible, Eric Piolle veut sortir des « problèmes d’appareils » et plaide pour un rassemblement des trois candidats de la gauche, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon.

Sortir de la guerre des gauches

« Je pense que Nicolas Hulot peut effectivement incarner une nouvelle alliance entre la société civile qui bouge" et la sphère politique, a déclaré le maire de Grenoble ce mercredi 1er février sur France Bleu Isère. Il y a "un espoir de cette nouvelle alliance avec la société civile et je crois que les problèmes d'appareils, de candidatures (...) rendent très compliqué d'avoir deux candidats qui se désistent pour un troisième". D’où la candidature d’un quatrième homme !

Tout peut se passer

Ancien animateur de télévision, aujourd’hui à la tête d’une fondation pour la défense de l’environnement (Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme), Nicolas Hulot a pourtant annoncé le 5 juillet dernier qu’il décidait de ne pas être candidat à l’élection présidentielle. Argument balayé par le maire de Grenoble : "Si on voit l'ensemble des événements improbables de l'année passée et l'incertitude de l'élection à venir, tout peut se passer ».