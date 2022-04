La maire de Montauban porte plainte contre la députée PS Valérie Rabault pour "dénonciation calomnieuse"

Relaxée par la justice en décembre dernier dans une affaire de détournement de fonds publics, la maire LR de Montauban, Brigitte Barèges contre-attaque. Elle a décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République pour "dénonciation calomnieuse" contre la députée PS de la première circonscription de Tarn-et-Garonne, Valérie Rabault et le conseiller municipal d'opposition Claude Mouchard.

Après avoir murement réfléchi, je ne peux pas en rester là, je porte plainte contre ceux qui sont à l'origine de ce dossier, de cette injustice. Ces personnes ont instrumentalisé la justice à des fins politiques. - Brigitte Barèges sur Facebook

Dans une vidéo qu'elle publie sur Facebook, la maire de Montauban revient sur les conditions dans lesquelles le dossier s'est retrouvé en février 2014 sur le bureau du procureur de la République de Montauban qui a déclenché une enquête. "L'accusateur a indiqué qu'il était en arrêt maladie quand il a été visité par Madame Rabault et Monsieur Mouchard, qui l'ont poussé à déposer plainte, qui ont abusé de sa faiblesse. Ils ont porté eux-mêmes sa plainte et le dossier au procureur", dit Brigitte Barèges.

Valérie Rabault et Claude Mouchard avaient remis des pièces au parquet, en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, qui oblige tout élu à signaler un potentiel délit dont il a la connaissance. C'est le chargé de communication de la mairie de Montauban, Jean-Paul Fourment qui avait porté plainte. Il disait avoir été payé par la collectivité pour écrire des articles élogieux sur la maire qui briguait un nouveau mandat municipal. L'affaire a mis sept ans avant d'arriver devant un tribunal correctionnel. Après une condamnation à cinq ans d'inéligibilité et 15.000 euros d'amende, Brigitte Barèges avait finalement été relaxée en appel, elle est d'ailleurs redevenue maire depuis décembre.

Sollicitée par France Bleu Occitanie, Valérie Rabault n'a pas souhaité réagir.

"Plus jamais ça" : une vidéo de près de 7 minutes sur Facebook

Brigitte Barèges dénonce dans cette vidéo de plus de 7 minutes publiée sur Facebook "l'acharnement" de ses adversaires politiques, socialistes et communistes qui se sont constitués partie civile contre elle au tribunal correctionnel "pour demander ma tête et 300 000 euros de dommages et intérêts" regrette-t-elle.

Elle revient sur l'affaire, sa garde à vue, l'enquête qui l'ont marqué à jamais : "Je ne peux pas oublier les deux jours de garde à vue au commissariat, la geôle dans laquelle j'ai été enfermée quelques heures (...) la caution exorbitante de 140 000 euros qui m'a été demandée. Elle n'oublie pas non plus les "sarcasmes, les injures, la diffamation sur les réseaux sociaux, les articles de presse à charge".

Elle regrette de ne pas avoir pu se présenter aux élections régionales et départementales en 2021. "Le procureur a requis contre mois 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, alors que la justice a été d'une grande lenteur."

Je n'oublierai jamais les dix mois durant lesquels j'ai purgé cette peine d'inéligibilité : l'impression d'être bannie, l'impression de honte, de doute, d'injustice, le désarroi de mes proches. Brigitte Barèges sur Facebook

Selon Brigitte Barèges, "ces pratiques indignes qui salissent la politique doivent s'arrêter. Je porte plainte afin que les doutes soient levés et que ces pratiques ne se reproduisent pas" conclut-elle dans sa vidéo.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix