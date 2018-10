Johanna Rolland, maire de Nantes était sur le marché de la Petite Hollande ce samedi 6 octobre au matin, pour rencontrer les habitants et échanger avec eux de l'aménagement de cette place de Nantes, lorsqu'elle a été prise à parti par une dizaine de personnes qui lui ont lancé un sac de farine.

Nantes, France

Johanna Rolland rencontrait les habitants sur le marché de la Petite Hollande ce samedi matin pour parler du réaménagement de cette place de Nantes, lorsqu'elle a été interpellée sur un tout autre sujet.

Selon un témoin de la scène, "huit personnes ont hurlé contre les expulsions de migrants. Ils ont reproché à la mairie de leur voler des couvertures avant de lancer de la farine sur le maire."

Johanna Rolland a tout de suite été protégée par ses proches, avant de calmer les témoins de la scène, dont une dame âgée, avec qui elle discutait alors, et qui a reçu de la farine aussi. "On continue, on reste là" a lancé la maire.

Elle a alors poursuivi la rencontre avec les cheveux encore pleins de farine. Johanna Rolland a fait savoir qu'elle allait porter plainte contre X.

Le ministre de l'écologie, et ancien député en Loire-Atlantique , François de Rugy a réagi à cette attaque : "Encore et toujours, il faut condamner ces actes dégradants et violents qui montrent le peu d’esprit démocratique de ces militants extrémistes." Il réaffirme son soutien à Johanna Rolland.