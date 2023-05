La maire de Périgueux reçue par la Première ministre à Matignon ce mercredi soir

Il n'y aura pas de Conseil municipal ce mercredi soir à Périgueux, il a été reporté d'une semaine et pour cause la maire, Delphine Labails sera à Matignon pour dîner avec Elisabeth Borne, la Première ministre. La maire de Périgueux a reçu l'invitation par mail, ce lundi soir.

ⓘ Publicité

Un dîner à Matignon

Delphine Labails est reçu avec une dizaine d'élus, des présidents de départements et de d'intercommunalité pour échanger. "La parole sera libre" explique sur France Bleu Périgord, la maire PS de Périgueux qui compte évoquer deux thématiques face à la Première ministre "d'abord le rôle stratégique des villes moyennes en France [...] et je voudrais porter un regard très positif sur les villes moyennes et le milieu rural au-delà des clichés alors, je voudrais mettre en avant deux éléments la capacité d'innovation de ces villes et c'est le rôle stratégique en tant qu'acteur économique du territoire".

La maire de Périgueux a déjà rencontré la Première ministre lors du congrès des maires.