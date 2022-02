La maire de Quintenas, parraine un de ses administrés, Stéphane Wendlinger, candidat à la présidentielle

"C'est quelqu'un qui se passionne pour la vie politique. Cela m'a paru naturel de le parrainer", explique Sylvette David. La maire de Quintenas, en Ardèche, parraine un de ses administrés, Stéphane Wendlinger, 53 ans, professeur de mathématiques et candidat à la présidentielle.

Une campagne sur internet

Le quinquagénaire s'est lancé dans la course à l'Élysée car il ne se retrouvait pas dans les autres candidatures : "Je considère que l'offre politique ne répond pas aux souhaits des citoyens. Nous avons eu une déception avec notre président actuel qui avait toutes les cartes en main pour proposer quelque chose de différent et qui est tombé dans un technocratisme affligeant".

Stéphane Wendlinger n'en est pas à sa première campagne. L'ancien conseiller municipal s'était déjà présenté aux élections législatives. Mais cette fois, c'est un niveau plus haut qu'il vise et ce n'est pas de tout repos. "Je travaille en même temps, je n'ai pas le temps de visiter toutes les communes de France. J'ai donc envoyé un mail en novembre pour présenter ma candidature et un autre en janvier pour présenter mon programme", détaille-t-il.

Sur Twitter et Youtube, le Quintenassien publie des vidéos où il détaille ses mesures : revenu de base pour les étudiants, droit de véto populaire, refonte des jours fériés, etc. "L'idée est de revenir aux fondamentaux : plus de liberté, d'égalité et de fraternité", résume Stéphane Wendlinger. Des idées qui ont fait mouche auprès de Sylvette David. L'élue dit même partager la plupart de ses convictions.

Un parrainage symbolique

Mais c'est avant tout pour le symbole qu'elle a décidé de le parrainer : "Il a beaucoup réfléchi et avec beaucoup de recul à tous les aspects de la vie sociale ou économique. Et il apporte une dimension éthique très intéressante. Même si nous savons tous les deux que sa candidature ne sera pas validée, je ne voyais pas l'utilité de parrainer des candidats qui auront 500 signatures. C'était important pour moi de montrer qu'il y avait de la réflexion dans nos territoires et une voix qui pouvait porter un message intéressant pour tous".

Ce jeudi 17 février, le conseil constitutionnel a mis à jour la liste des parrainages. Six candidats - Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel et Jean Lassalle - ont d'ores et déjà obtenu leurs 500 parrainages.