La maire de Strasbourg signataire d'une tribune pour une refondation d'Europe Écologie-les Verts

Plus de 600 cadres, élus et sympathisants appellent dans le Journal du dimanche à une refondation d'Europe Écologie-Les Verts. Jeanne Barseghian fait partie des signataires.

"Refonder" le parti Europe Écologie-Les Verts en une formation "plus ouverte sur les mouvements associatifs" et sur la société. Voilà l'appel lancé par des cadres et élus dans une tribune au Journal du dimanche, publiée sur le site internet de l'hebdomadaire dans la soirée du samedi 20 août.

La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian fait partie des plus de 600 signataires. Le texte paraît à quelques jours des journées d'été du parti EELV, de jeudi à samedi à Grenoble, et quatre mois après le score décevant de son candidat Yannick Jadot à l'élection présidentielle.

S'ouvrir davantage pour peser politiquement

La tribune appelle de ses vœux un parti plus ouvert sur la "classe écologique" de la société, "bien plus vaste que la communauté encartée" chez les Verts : "parents et grands-parents inquiets pour leurs enfants", "paysans broyés par le modèle agricole industriel" ou encore "entrepreneurs conscients des limites planétaires".

Cette nouvelle formation se voit comme "un mouvement qui pense la décroissance, l'opposition au capitalisme ou au néo-libéralisme économique, au productivisme et aux nationalismes, destructeurs du vivant et des solidarités".

Aux côtés de Jeanne Barseghian, on trouve parmi les signataires le maire de Grenoble Eric Piolle, l'ancien candidat à la présidentielle Noël Mamère, Marine Tondelier, élue EELV d'Hénin-Beaumont et initiatrice du Collectif "La Suite”, le philosophe Dominique Bourg, ou encore le mathématicien et ex-député Cédric Villani.