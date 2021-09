La maire de Tilloy-les-Marchiennes dans le Nord est candidate à la présidentielle

Elle déposera dans quelques jours les statuts de son nouveau parti. Le nom n'est pas encore connu mais il évoquera certainement l'humanisme que Marie Cau met en avant dans sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2022. La maire de Tilloy-les-Marchiennes dans le Nord se lance dans l'aventure parce que, dit-elle, "l'offre politique actuelle ne fait pas rêver, le parti majoritaire aujourd'hui, c'est celui des abstentionnistes et il y a une montée de la haine, de l'extrême droite avec des chimères politiques comme Eric Zemmour."

"Je voudrais parler un peu plus d'amour et moins de haine"

Marie Cau prône l'humanisme au-delà des partis et le respect des points de vue de chacun, toujours dans la bienveillance. La candidate à la présidence de la République propose un programme basé sur des actions concrètes. En matière de retraite par exemple, elle propose que "les points retraite entrent dans la communauté de biens. En cas de divorce, ils seront partagés". Sur le logement, elle souhaite que "les locataires HLM ayant payé leur loyer pendant 20 ans deviennent automatiquement propriétaires."

Une candidature militante ?

Marie Cau est la première maire transgenre en France. Si elle n'en fait pas un étendard de la cause, elle a tout de même bien conscience qu'elle a une visibilité médiatique et compte s'en servir pour faire entendre ses idées. "Etre une personne transgenre n'est pas un programme politique", conclut-elle dans un sourire. Elle est populaire auprès des plus jeunes. "J'espère fédérer les abstentionnistes, les jeunes, les femmes, le monde LGBT+ et tous les déçus des partis traditionnels".

L'écueil des 500 signatures

Avant de participer au premier tour de l'élection présidentielle, Marie Cau doit réunir les 500 signatures nécessaires et a vite déchanté. "Je ne m'attendais pas à un blocage à ce niveau, avoue-t-elle, _les maires ne veulent pas créer de clivages_. C'est carrément un entre-soi des partis". Elle dénonce un déni démocratique depuis la fin de l'anonymat des parrainages mais elle ne renonce pas et affirme "passé ça, je fais confiance à l'intelligence collective".