La maire PS de Périgueux dans "l'équipe de France des maires" d'Anne Hidalgo

La maire socialiste de Périgueux Delphine Labails fait partie de l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo pour la présidentielle 2022. Sa championne stagne toujours entre 4% et 6% dans les intentions de vote calculées par les instituts de sondage. "Cela ne m'inquiète pas, parce que la campagne n'a pas commencé. Elle commence ce weekend" avec un grand meeting à Lille, tente de rassurer la maire de Périgueux, invitée du 6-9 de France Bleu Périgord ce lundi matin : "Ca démarre. Tranquillement, mais ça démarre".

Delphine Labails parmi "l'équipe de France des maires" d'Anne Hidalgo

Delphine Labails assure que la campagne sera "très originale", "basée sur l'expériences d'élus de terrain, d'élus du territoire", ce qu'Anne Hidalgo appelle son "équipe de France des maires". Dans cette équipe, la maire de Périgueux sera chargée des questions d'éducation, de la jeunesse, des sports, et de l'éducation populaire : "Un maire ça ne fait pas de bruit mais ça agit au quotidien. Et nous sommes des centaines autour de sa candidature. C'est ça qui m'a séduit dans sa démarche".

Vous savez qu'au PS on est un parti très démocratique, donc il y a beaucoup d'étapes : l'annonce des candidatures, et ensuite le vote des militants. On ne lancera la campagne que le weekend prochain à Lille

Anne Hidalgo, une candidate trop parisienne ? En tout cas les adhérents du Parti socialiste en Dordogne ont moins voté pour elle que les militants de toute la France. Seulement 67% des militants périgourdins ont voté pour la maire de Paris, contre 73% au niveau national, face à Stéphane Le Foll, pour investir Anne Hidalgo candidate du parti à la présidentielle 2022.

"Anne Hidalgo a entendu les problématiques du milieu rural"

"Tous les candidats sont Parisiens !", répond Delphine Labails : "Ce n'est pas une tare que d'être parisien. Mais Anne Hidalgo a des militants, des élus qui l'entourent et qui sont des acteurs des territoires". Et la maire de Périgueux le promet, Anne Hidalgo "a pu faire des propositions, par exemple la baisse des taxes sur le carburant. C'est dire qu'elle a entendu les problématiques du milieu rural. Et à Périgueux nous sommes une ville à la campagne, nous avons à composer avec la voiture". Pour Delphine Labails, avec la hausse du salaire des enseignants, "ce sont deux propositions qui marquent les esprits, et qui viennent répondre à la réalité du quotidien".