Saint-Vincent-de-Tyrosse, France

Elle avait annoncé sa démission il y a quelques jours à peine. Marie Aphatie, la maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse est décédée, ce dimanche, à l'hôpital, des suites de sa maladie.

Cette maladie n'était un secret pour personne. Elle l'avait d'ailleurs évoquée dans une lettre adressée aux Tyrossais, expliquant : "La vie ne nous épargne pas toujours et nous réserve quelques fois de méchantes surprises, comme le souci de santé qui me touche depuis quelques mois. [...] Je suis aujourd’hui dans une situation médicale difficile, qui ne me permet plus de vivre mon mandat à 1 000%."