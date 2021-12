La maire sortante de Digne-les-Bains remporte à nouveau l'élection

Patricia Granet-Brunello reste bien la maire de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence). La maire sortante divers gauche a remporté ce dimanche le second tour de l'élection avec 48,14% des suffrages. Sa liste devance à nouveau celle de son opposant de juin 2020, le candidat divers-droite Gilles Chalvet (42,11%), tandis que celle de la candidate d'union de la gauche Geneviève Primiterra a récolté 9,76% des suffrages exprimés.

Un nouveau vote a été organisé à Digne-les-Bains après l'annulation du scrutin du mois de juin dernier en raison d'un nombre trop faible de voix qui séparaient les deux candidats. Patricia Granet-Brunello avait remporté l'élection avec seulement 3 voix d'avance sur son rival contre 353 cette fois-ci. Gilles Chalvet avait alors saisi la justice, affirmant notamment qu'un certain nombre de signatures présentaient des différences sur les listes d'émargement entre les premier et second tour. Après enquête, le tribunal administratif de Marseille avait estimé que 14 votes présentaient des "irrégularités" et devaient "être regardés comme ayant altéré la sincérité du scrutin". Mme Granet-Brunello avait fait appel, sans succès, de ce premier jugement.