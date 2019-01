La mairie d'Abbeville mettra des salles à disposition des citoyens qui veulent organiser un grand débat

Abbeville

Emmanuel Macron a lancé il y a un peu plus d'une semaine un Grand débat national pour que les citoyens expriment leurs idées de réformes. Cela fait suite au mouvement des gilets jaunes. Tout le monde peut organiser des débats, les maires sont invités à le faire aussi. Mais Nicolas Dumont, le maire LREM d'Abbeville, n'en organisera pas lui-même. Il préfère laisser le champ libre aux citoyens et aux associations, tout en leur fournissant une aide logistique : "Nous devons être en capacité d'accueillir des initiatives citoyennes, mettre à disposition des locaux et du matériel. Mais nous n'organiseront pas de débats nous-mêmes. _Ce mouvement est un mouvement citoyen. S'il est organisé pas des élus, le débat va perdre en efficacité._"

Nicolas Dumont a aussi évoqué le projet de parc éolien au large de Mers-les-Bains et du Tréport. C'est ce mardi qu'on devrait connaître l'avis du commissaire qui a chapeauté l'enquête publique. Le préfet de Seine-Maritime devra ensuite dire oui ou non au projet. Un projet auquel Nicolas Dumont est opposé, en tant que président du syndicat mixte Baie de de Somme Trois Vallées.

L'interview de Nicolas Dumont est à réécouter ici.